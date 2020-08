Corona-maatregelen aangescherpt: quarantaine verplicht na contact met besmet persoon

Volgens De Jonge lijkt ’de bereidheid om de regels na te leven af te nemen’. „En dat terwijl de eigen verantwoordelijkheid juist nu zo belangrijk is. Een groot deel van de mensen neemt die verantwoordelijkheid ook en houdt zich prima aan alle maatregelen en adviezen, maar sommige mensen gaan hier niet goed mee om, tijdens hun vakantie, bij thuiskomst of als ze een risico hebben gelopen.”

Daardoor zijn volgens hem aanvullende maatregelen nodig. „Het gebruik van meer dwingende individuele maatregelen voor een beperkte groep acht het kabinet noodzakelijk en om die reden zullen we quarantaine meer verplichtend vormgeven. Verplichte quarantaine is een stevige maatregel maar gerechtvaardigd. Quarantaine stopt de verspreiding van het virus en naleving van de regels is dus cruciaal.”

’Vrijwilligheid’

In eerste instantie blijft ’vrijwilligheid’ het uitgangspunt bij quarantaine. „Het gaat om de mogelijkheid om personen die een dusdanig contact hebben gehad met een potentieel besmet persoon op te dragen thuis in quarantaine te gaan. Als blijkt dat iemand niet bereid is om vrijwillig thuis te blijven, kan de voorzitter van de veiligheidsregio op advies van de GGD een beschikking tot gedwongen quarantaine uitvaardigen.”

Op het naleven van de quarantaineplicht zal gecontroleerd worden. Wie zich niet aan een opgelegde gedwongen quarantainemaatregel houdt, pleegt een strafbaar feit. „Een passende strafeis wordt de komende tijd uitgewerkt door het OM”, aldus de CDA-minister. „De strafmaat wordt uiteindelijk door de rechter, in het concrete geval, bepaald.”

Reizigers uit risicogebieden

„Ook voor reizigers die uit een hoog risicogebied komen, is het nodig om de mogelijkheid te hebben om een quarantaineplicht op te leggen vanwege het enkele feit dat je uit een dergelijk onveilig gebied komt”, schrijft De Jong. „Een juridische grondslag ontbreekt op dit moment.”

Bovendien is de capaciteit van GGD’en een zorg, schrijft de bewindsman. Daarom springt het ministerie van Defensie bij. „Met de minister van Defensie heb ik aan de GGD’en tijdelijk hulp aangeboden ten behoeve van de organisatie en uitbreiding van de capaciteit.” Dat gaat om hulp bij de ondersteuning van teststraten, waaronder de teststraat op Schiphol. „Dit gaat zowel om fysieke medewerking in de teststraten als om projectondersteuning.”