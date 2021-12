Geen oliebollen, maar steenbollen; Koopmans vergeet de gist

Thuis & Tuin

4 x dingen die je in deze tijd voor een ander kunt doen

Tijdens de feestdagen draait het meer dan ooit om gezelligheid en samenzijn, maar helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Des te meer reden om in deze tijd wat extra’s te doen voor een ander. Doneer bijvoorbeeld je kerstpakket of boodschappen of ga eens langs bij iemand die eenzaam is.