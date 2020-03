VS slaan met bombardementen terug in Irak

Defensieminister Mark Esper zei dat de VS geen aanvallen accepteren „op onze mensen, onze belangen en onze bondgenoten.” Doelwit waren verscheidene PMF-milities (Volks-Mobilisatiekrachten) die de VS verantwoordelijk houden voor aanvallen op de Amerikaanse troepen in Iran en hun bondgenoten.

Sommige plaatselijke media meldden dat een Iraanse generaal van de Revolutionaire Garde bij de bombardementen is gedood. Sjiïtische geestelijken in de stad Karbala hebben geklaagd dat de Amerikaanse bombardementen ook een burgerluchthaven in aanbouw bij deze voor sjiïeten heilige stad hebben getroffen.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf het Pentagon donderdag toestemming voor de vergeldingsaanval.