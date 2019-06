Rusland: ’ongemakkelijk’ dat Poetin niet naar Terneuzen mag

Hierin zet de Russische ambassadeur Alexander Shulgin uiteen dat hij het niet eens is de motivatie van Polman en dat de Sovjet-Unie een grote rol heeft gespeeld bij de bevrijding van Europa op Nazi-Duitsland. De ambassade wil dat die rol van Moskou wordt erkend door westerse landen. Dat Poetin niet is uitgenodigd voor de herdenking, maar de staatshoofden en regeringsleiders van de VS, Canada, Frankrijk, België, Groot Brittannië en Polen wel is volgens de Russen ’ongemakkelijk’.

Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat de eindverantwoordelijkheid heeft voor alle grote landelijke evenmenten in het bevrijdingsjaar zijn alleen de leiders uitgenodigd van de landen die onze directe bevrijders waren. Rusland, dat tegelijk met de aanval van de geallieerden vanuit het westen de Duitsers vanuit het oosten verdrong, hoort daar niet bij.

Directeur Jan van Kooten van het comité zegt ondanks de Russische kritiek vierkant achter de gastenlijst te staan. ,,De Russische ambassadeur is wel uitgenodigd”, reageert Van Kooten. ,,Dat het op het niveau van regeringsleiders niet is gebeurd, was een bewuste keuze waarvan ik vind dat we die goed kunnen uitleggen. Later in het jaar komt er in Breda bijvoorbeeld een ceremonie waarbij juist alleen de Poolse president is uitgenodigd.”

Slag om Schelde

Het comité zegt met zijn keuze niks te willen afdoen aan de grote rol die de toenmalige Sovjetunie speelde in het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Dik 10,7 miljoen Russische militairen sneuvelden tijdens het conflict. De Amerikanen en Britten samen verloren minder dan een miljoen soldaten.

Op 31 augustus wordt in Terneuzen de Slag om de Schelde herdacht. De Amerikaanse ambassadeur heeft al gezegd dat het erg onwaarschijnlijk is dat president Trump komt, aangezien de Amerikanen niet betrokken waren bij die slag.