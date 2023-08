Vakantiepark Hindeloopen na explosie vrijdag weer deels open

De helft van het nieuwe park is nog in aanbouw. Het chalet waar de ontploffing was, was ook nog niet in gebruik. Het gedeelte dat wel al in gebruik was, gaat vrijdag deels open voor huurders en eigenaren. Enkele huizen rond de plek van de explosie zijn beschadigd geraakt. Al eerder werd uitgegaan van een gasexplosie. Volgens de woordvoerder is het wachten nog steeds op de uitkomst van het onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.

Bij de ontploffing op 9 augustus raakte een vrouw gewond. Zij werd behandeld in de ambulance.