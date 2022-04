Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer (70) overleden

Het overlijden van Brenninkmeijer is donderdag door de Europese instelling in Luxemburg bekendgemaakt. „Het plotselinge overlijden van Alex Brenninkmeijer is intens verdrietig”, reageert premier Mark Rutte. Hij noemt hem „een kritisch denker die stond voor het recht en rechtvaardigheid.”

Brenninkmeijer geniet in Nederland vooral bekendheid door zijn periode als Nationale Ombudsman. Bijna tien jaar lang was de oud-rechter de bekendste luis in de pels van de overheid als verdediger van burgers die verstrikt raken in de overheidsmachine. Vanuit zijn functie schreef hij honderden columns in De Telegraaf.

Brenninkmeijer maakte vooral een groot punt van het wantrouwen van de overheid richting burgers en agendeerde het gebruik van duidelijke taal richting mensen die zelf niet bij de overheid werken. In zijn afscheidsinterview als Ombudsman maakte hij zich grote zorgen over het functioneren van de democratie: „In de Tweede Kamer gaat het tegenwoordig vaak slechts om de vraag: hebben we ergens een meerderheid voor? Voor de Eerste Kamer geldt dikwijls hetzelfde. Ik ben geen politicus en heb het ook nooit willen zijn. Daarom ben ik ook geen lid van een politieke partij. Maar ik vind deze opvatting van volksvertegenwoordiging te beperkt. Democratie gaat juist ook om de afweging: wat wil de meerderheid en hoe kunnen we zo goed mogelijk met de belangen van de minderheid omgaan? Maar dat is buiten beeld geraakt."

In 2014 vertrok hij naar Luxemburg om aan de slag te gaan bij de Europese Rekenkamer. Aan de termijn van Brenninkmeijer zou komende zomer een einde komen. Oud-minister Stef Blok is onlangs door het kabinet voorgedragen om hem op te volgen bij de Europese controlewaakhond.