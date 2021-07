Streefbedrag van 1 miljoen euro opgehaald voor zaak Tanja Groen

Bij de start van het programma deelde Vuyk de tussenstand van dat moment: 1.167.000 euro. Het bereiken van het streefbedrag noemt het bestuurslid „van grote betekenis tegenover wat er met Peter is gebeurd.” Want: „Als iemand in staat is om kleine kansen te grijpen, is hij het wel.”

Vuyk benadrukt dat er nog steeds gedoneerd kan worden. Al het geld dat bovenop de 1 miljoen voor de zaak van Groen wordt opgehaald, kan gebruikt worden om andere vermissingszaken op te lossen.