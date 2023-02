Premium Het beste van De Telegraaf

Abrupt einde aan Schotse droom Nicola Sturgeon te midden van geruzie over wetgeving transgenders

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

De Schotse premier Nicola Sturgeon stapt vermoeid op. Ⓒ foto AFP

Londen - De Schotse premier Nicola Sturgeon (52) heeft niet langer de energie die nodig is om de in haar ogen ’beste baan ter wereld’ uit te voeren. Tijdens een onverwachte persconferentie kondigde ze woensdag aan dat ze haar functie als partijleider van de Schotse SNP en daarmee als premier neer zal leggen. Ze blijft aan tot een opvolger is gevonden. Naar verwachting zal dat proces binnen een maand worden afgesloten.