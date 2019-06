Hond in verzwaarde kist gevonden in water Friesland

Bianca Tichelaar, werkzaam bij Dier in Nood, plaatste een foto ervan op Facebook, met de oproep het bericht zo veel mogelijk te delen in de hoop de dader(s) te vinden. Het bericht is inmiddels duizenden keren gedeeld: „Heeft iemand informatie of wie weet wie er ’ineens’ geen hond meer heeft. Neem aub contact met mij op of bel dierenambulance Dier In nood 0650260695.”

In de reacties onder het bericht op Facebook wordt gevraagd of de hond voorzien is van een chip. Volgens Tichelaar is dat niet het geval.

Rijswijk

Eerder deze week werd er in een park Rijswijk (Zuid-Holland) het lichaam van een pitbull/Stafford gevonden. De hond was al in staat van ontbinding.

