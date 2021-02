Ruimtetoerisme dit jaar nog: ’Raket is bom met mensen erop die heel langzaam moet afgaan’

Premium Binnenland

’Hé Rotterdammert, je weet toch, effe volhouwe!’

Het Meertens instituut, 25 jaar geleden door auteur J.J. Voskuil op de kaart gezet met zijn romancyclus Het bureau, bestudeert en documenteert de Nederlandse cultuur en taal van het dagelijkse leven. In coronatijd leggen ze verrassende tegenstellingen bloot. Want is de pandemie mondiaal, we verwerke...