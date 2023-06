10 jaar cel en tbs voor doden vriendin in hotelkamer Wassenaar

Het slachtoffer was gewurgd en er was veel geweld gebruikt. K. zelf had tijdens de zitting vorige maand gezegd dat ze bewusteloos was geraakt toen hij haar in een wurggreep nam en dat ze een overdosis drugs had ingenomen. De rechtbank vindt zijn verhaal „volstrekt onaannemelijk.” Ook dat de vrouw hem had aangevallen en hij zich moest verdedigen, gelooft de rechtbank niet.

De rechtbank hekelt het feit dat K. geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden en heeft geprobeerd de ontdekking van het lichaam zo lang mogelijk uit te stellen. Hij had namelijk een extra nacht bijgeboekt en een kaartje met ’niet storen’ aan de deur gehangen. Ook maandag tijdens de uitspraak onderbrak hij de rechter en zei dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw met wie hij een stormachtige relatie had.

In de straf weegt de rechtbank mee dat K. een strafblad heeft, en eerder veroordeeld is voor huiselijk geweld. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat K. stoornissen heeft en behandeld moet worden. Deskundigen achten de kans op herhaling groot.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.