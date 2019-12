Sneeuw op komst

Als de wolken die nacht over het land trekken kan het in het midden, oosten en noordoosten gaan sneeuwen. De kans dat de sneeuw even blijft liggen, is in het noordoosten het grootst.

Donderdagavond bereikt de sneeuw als eerst ons land via Zeeland. Hoe verder de neerslagzone noordoostwaarts trekt, hoe groter de kans op natte sneeuwvlokken. Aan het eind van de nacht is het noordoosten van het land aan de beurt.

Bij de winterse neerslag horen ook winterse temperaturen: met 1 à 2 graden wordt het waterkoud: de gevoelstemperatuur ligt tussen 0 en -5 graden.

Vrijdag wordt een onstuimige dag waarop het soms stevig doorregent.