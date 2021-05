Verdachte moord Martin Griep voorlopig vrij: ’Klap in ons gezicht’

Met de vrijlating onder voorwaarden komt de rechtbank tegemoet aan de bezwaren van de verdediging tegen een nieuwe verlenging van de voorlopige hechtenis van P. Zijn advocaat Mark-Jan Bouwman: ,,Ik heb om opschorting van de hechtenis gevraagd omdat zijn ondergeschikte rol pas echt op de inhoudelijke zitting kan worden beoordeeld door de rechtbank. Hij zit nu al bijna een jaar vast. Het past niet dat hij nog langer in de cel blijft, helemaal omdat de inhoudelijke behandeling van zijn zaak nog maanden op zich laat wachten.’’

Woede

Dat P. met een enkelband voorlopig naar huis mag leidde tot woede, verdriet en verbijstering onder de in de rechtbank aanwezig nabestaanden van staalarbeider Martin Griep die 12 april vorig jaar in zijn woning aan het Ridderspoor in Zwaag werd doodgeschoten. Een familielid die bij deze uitspraak aanwezig was: ,,Dit is een klap in ons gezicht. Volgens justitie heeft bij vol bewustzijn meegewerkt om Mijntje te helpen onze vader te vermoorden.’’

Door hun tranen heen: ,,We kunnen en mogen er op advies van onze advocaat niet zoveel over zeggen.’’ P. wordt door het openbaar ministerie gezien als handlanger die Mijntje B. heeft geholpen Martin Griep dood te schieten. Hij zou het wapen hebben gekocht en haar geholpen hebben met een alibi.

P. mag zijn tot aan de inhoudelijke zitting van zijn strafzaak met een enkelband naar huis. Het is hem streng verboden contact te hebben met hoofdverdachte Mijntje B. Zij blijft wel vastzitten, maakte de rechtbank bekend. Haar voorlopige hechtenis is verlengd tot de volgende en waarschijnlijk laatste voorbereidende zitting op 2 augustus. De rechtbank stemt in met het verzoek de nieuwe advocaat van B, Yehudi Moskowicz om te kunnen beschikken over de bestanden met de verhoren van de getuigen.