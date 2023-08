Man overleden na schietpartij Den Haag: ’De wijk gaat hard achteruit’

De hulpdiensten rukten massaal uit nadat er rond 21.20 uur een melding kwam van het incident op de kruising van de Laan van Wateringseveld en de Orlandostraat. Volgens getuigen zouden de schoten ver van de plek van het geweldsincident te horen zijn geweest. „De wijk gaat hard achteruit”, zegt een van hen. Een andere getuige meldt zeker vijf schoten gehoord te hebben. „We hadden meteen door dat het geen vuurwerk was.”

De politie heeft meteen de plaats delict afgezet en is op zoek naar getuigen. Via een bericht op X worden mensen die meer weten opgeroepen zich te melden. Er is nog niemand aangehouden.

De brandweer werd overigens ruim een half uur later opgeroepen voor een autobrand aan de Van der Kooijweg in Rijswijk. Het zou mogelijk gaan om de vluchtauto die door mensen gezien was op de plek van de schietpartij. De politie kan dit nog niet bevestigen maar laat weten het verband zeker te onderzoeken. Getuigen zouden hebben gezien dat de schutter vanuit de Orlandostraat met een auto ervandoor ging.