Drugsnetwerk West-Friesland opgerold na ongewenste postpakketjes

HOORN - De politie heeft min of meer per toeval een drugsnetwerk in West-Friesland opgerold. Ze heeft vijf verdachten aangehouden. Het zijn twee vrouwen van 48 en 67 jaar en drie mannen van 35, 41 en 76 jaar, die allemaal in de regio wonen.