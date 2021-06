Verpleegkundige steelt bankpas van overleden patiënt om chips, snoep en cola te kopen

Zorgmedewerker Ayesha Basharat griste de bankpas van een 83-jarige vrouw weg, die een paar minuten daarvoor was overleden in een ziekenhuis in Birmingham. De vrouw overleed om 13.56 en een paar minuten later stond Basharat al voor de snoepautomaat om snacks te kopen.

Hier koopt de vrouw snoep, cola en chips van de gestolen bankpas. Ⓒ West Midlands Police

Smaak te pakken

De vrouw had de smaak te pakken, want later op de avond kocht ze wéér snoep. En vier dagen later, toen ze weer op werk verscheen, stond ze wederom bij de automaat met de gestolen pinpas. Maar tegen die tijd was de bankpas al geblokkeerd en werd de vrouw gearresteerd.

Per ongeluk

De vrouw beweerde dat ze de bankpas op de grond had gevonden. Bij het betalen had ze de kaart ‘per ongeluk’ gebruikt, in plaats van haar eigen bankpas. Maar de rechter trapte daar niet in; uit onderzoek bleek namelijk dat de bankpassen van Basharat elk een andere kleur hadden, waardoor het niet aannemelijk was dat deze verwarring was ontstaan.

Basharat bekende schuld, maar vermijdt een gevangenisstraf.