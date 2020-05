Leidschendam geteisterd door autobranden: ’Tiende in korte tijd’

Wéér was het afgelopen nacht raak. Ⓒ REGIO15

LEIDSCHENDAM - In het Zuid-Hollandse Leidschendam is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een voertuigbrand geweest. Dat meldt een politiewoordvoerder. Volgens Omroep West was het de tiende autobrand in korte tijd, maar exacte aantallen kon de woordvoerder zondag niet geven.