Treinverkeer weer op gang na botsing vrachtwagen en trein Helmond

Het ongeluk gebeurde net voor 16.30 uur. Daarop zijn de treinreizigers geëvacueerd en is zo snel mogelijk gestart met de herstelwerkzaamheden. Om 18.45 uur meldde de spoorbeheerder dat het treinverkeer weer is opgestart. Op de overweg wordt langzamer gereden totdat deze is hersteld.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.