’Brein achter plan om verkiezingsuitslag terug te draaien wist dat het illegaal was’

Trump-supporters die op zes januari het Capitool bestormden waren er heilig van overtuigd dat Pence de certificering van de verkiezingsuitslag tegen kon houden. Tijdens de hoorzitting werden nog eens de beelden herhaald van boze supporters die riepen dat Pence opgehangen moest worden toen hij dat niet deed. Pence moest bij de bestorming geëvacueerd worden.

Hooggerechtshof

Trumps supporters geloofden dat Pence dit kon doen omdat president Trump ze dit keer op keer vertelde. Maar dat idee kwam uiteindelijk uit de koker van John Eastman. Eastman wordt gezien als het juridisch brein achter de gebeurtenissen op zes januari. Greg Jacob, juridisch adviseur van Pence zei in zijn getuigenis dat hij de dag voor de bestorming met John Eastman sprak.

Eastman zou in dat gesprek juist erkend hebben dat ook het Hooggerechtshof nooit zijn plan goed zou keuren. Sterker nog: hij verwachtte dat alle negen rechters het zouden afwijzen. Eastman wist dus dat zijn plannen onwettig waren. Eastman zou dit ook tegen Trump hebben gezegd, twee dagen voor de bestorming.

Advocaat

Ook Tumps persoonlijke advocaat en adviseur Rudy Giuliani geloofde niet dat het plan van Eastman en Trump legaal was. Dat zei Trumps voormalige Witte Huis advocaat Eric Herschmann in een opname. Herschmann waarschuwde Giuliani dat het plan ongrondwettelijk was. Giuliani antwoordde Herschmann met “dat klopt waarschijnlijk”. Enkele uren later beweerden Giuliani en Eastman voor een menigte dat hun plan wel degelijk legaal was.

De andere lijfelijk aanwezige getuige was J. Michael Luttig, een voormalig rechter met een grote reputatie in conservatieve kringen. Luttig noemde Eastmans idee om Pence de verkiezingsuitslag ongedaan te laten maken “grondwettelijk wangedrag”.