Ferrari 812 Superfast: 800 pk!

Met 800 pk is de 812 Superfast de krachtigste productieauto die de fabriek in Maranello ooit heeft verlaten. Sinds de herintroductie van de V12-sportwagen met voorin geplaatste motor in 1996 wijzigde keer op keer het motorvermogen. Van 485 pk in de 550 Maranello, naar 515 pk in de 575M, daarna 620 pk in de 599GTB Fiorano en 740 pk in de F12berlinetta. Bizar! De CO2-uitstoot daalde overigens in dezelfde periode van 547 g/km tot 340 g/km. De V12-motor heeft nu een inhoud van 6,5 liter, 0,2 liter meer.

De 812 Superfast is een ingrijpend gewijzigde F12berlinetta met een compleet nieuwe carrosserie, ander dashboard en aangepaste onderstelcomponenten. Vierwielbesturing is nu aanwezig. Ferrari stelt de coupé begin volgende maand op de Autosalon van Genève voor en start na de zomer de levering van het model.