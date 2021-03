Klopjacht op bestuurder na ’wildwest’ binnenstad Hoorn

In de buurt van Purmerend zagen agenten woensdagavond rond kwart over negen een auto met hoge snelheid voorbijrijden. De achtervolging werd ingezet en nadat een stopteken was gegeven, ging de overtreder er met hoge snelheid vandoor. Na het negeren van het stopteken volgde een wilde rit door Noord-Holland. Volgens getuigen werd de vluchtende auto door wel zeven politiewagens achtervolgd. Ook werd een politiehelikopter ingezet.

’Bloedgang door binnenstad’

Bij de Wijdebrugsteeg kwam de auto tot stilstand en vluchtte de bestuurder en werd de passagier aangehouden. Buurtbewoner Henk Groot: „Het was een gekkenhuis. Die gek vloog met een bloedgang door de smalle binnenstad. Als een bezetene! Het leek wel wildwest hier: helikopter, politieauto’s en motorpolitie achter die auto aan racen. Nog een geluk er door de avondklok niemand op straat wandelde in het uitgaansgebied, dan had heel slecht af kunnen lopen. Ik hoop dat ze hem snel pakken. Wat ik weet is hij de auto met passagier heeft achtergelaten en heel hard is gaan rennen.”