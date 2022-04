Marcouch boos over inwendige fouillering Vitesse-fans in Rome

Fans van Vitesse werden voorafgaand aan de Conference League-wedstrijd tussen de Arnhemse club en AS Roma in Rome apart genomen. Zij werden door de Italiaanse politie gedwongen zich uit te kleden alvorens zij op het lichaam werden gefouilleerd. Het ging volgens Marcouch om zowel mannen als vrouwen.

’Tevens hebben diverse (vrouwelijke) supporters getuigd dat ook inwendige controles zijn uitgevoerd. Ook een vertegenwoordiger van de veiligheidsorganisatie van Vitesse, die zelf in contact stond met AS Roma en die met de veiligheidsorganisatie van AS Roma samenwerkte, werd aan een dergelijke controle onderworpen’, schrijft Marcouch in de brief aan ambassadeur Giorgio Novelle.

’Zeer ongepast’

De burgemeester stelt dat er vragen rijzen over de proportionaliteit van de controles. ’Dit type controle, waarbij supporters zich moesten uitkleden en inwendig zijn gecontroleerd, heeft mijns inziens überhaupt geen plaats in het begeleiden van bezoekers van een voetbalwedstrijd en is zeer ongepast.’

Hij stelt dat de gebeurtenissen in Rome een grote invloed hebben gehad op vele Arnhemse supporters. ’De wedstrijd in Italië zal hun nog lang bijblijven, helaas vanwege een zeer wrange reden. Ik hoop dat dit type controle niet meer voorkomt. Wij hebben immers samen een taak om het betaalde voetbal een plek te maken die veilig, gastvrij en prettig is om te bezoeken – voor mannen, vrouwen en kinderen’, aldus Marcouch, die een reactie wil van de ambassadeur.

In totaal reisden achthonderd supporters af voor de wedstrijd in Rome. Die eindigde in een gelijkspel, maar betekende wel het einde van het Europees avontuur van Vitesse omdat er eerder bij de thuiswedstrijd in het GelreDome was verloren.