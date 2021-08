’Politie Dubai treft schilderijen bij arrestatie maffiabaas Imperiale’

Het is de vraag welke schilderijen de politie heeft aangetroffen. Kunstdetective Arthur Brand zegt dat het gezien het verleden van Imperiale goed mogelijk is dat de schilderijen die zijn aangetroffen, gestolen werken zijn. ,,Er zijn eerdere twee gestolen Van Gogh’s bij Imperiale gevonden in Italië. Maar evengoed zijn de schilderijen die nu bij hem zijn aangetroffen volstrekt legale werken.”

Op 22 januari 2021 vertelde Imperiale in een interview met de Napolitaanse krant Il Mattino nog dat hij twee schilderijen van Van Gogh had gekocht omdat hij kunstliefhebber is.

Bekijk ook: Gearresteerd kopstuk verkocht eerst wijn en bronwater en zei kunstliefhebber te zijn

In Nederland worden nog veel bekende kunstwerken vermist die zijn ontvreemd bij een kunstroof. Zo werden vorig jaar de schilderijen Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh en Twee lachende jongens van Frans Hals ontvreemd. Van deze schilderijen ontbreekt nog steeds ieder spoor.