Magneetvissers vinden portemonnee van Simone na 15 jaar terug

Alles was ze kwijt: pasjes, kleingeld, haar identiteisbewijs, rijbewijs en foto’s. Donderdag kreeg ze wonder boven wonder opeens een berichtje op Facebook van een paar magneetvissers die haar vroegen of ze haar portemonnee soms kwijt was. „Ik dacht eerst dat het een nepberichtje was. Maar toen las ik de tekst”, zo vertelt Simone aan Hart van Nederland.

„Alles zat er nog in. Het papiergeld was wat vergaan, maar de foto’s waren voor mij nog goed herkenbaar. Ook alle pasjes waren nog aanwezig. Er varen hier tig boten per dag doorheen. En de portemonnee was misschien maar vijf meter verplaatst. Verwonderlijk!”

Ⓒ Facebook

250 uur kostte het verlies van haar beurs Simone destijds, alle pasjes moest ze opnieuw aanvragen. Veel heeft ze aan de vondst dus niet, „maar ik vind het gewoon super grappig.”