Man verliest trouwring in restaurant, sieraad na 3 jaar teruggevonden

De ring gleed van zijn vinger en verdween tussen de houten vloerplanken terwijl hij van een maaltijd genoot met zijn vrouw, zo meldt persbureau AP. Geluk bij een ongeluk: onlangs besloot restaurantmanager Ryan Krivoy het terras te vervangen omdat het door de corona epidemie toch buiten gebruik is.

Kostbaarheden

Onder de planken kwamen heel wat kostbaarheden vandaan die de laatste jaren verdwenen. Zo vond de eigenaar een zeldzame gouden munt, een biljet van 100 dollar en de zilveren ring. Daarin stond ’Mike & Lisa 21-08-2015’ gegraveerd.

Hoewel het zoeken naar een speld in een hooiberg was, besloot men een foto van de ring via de Facebookpagina van het restaurant te melden. Uiteindelijk meldde het stel zich. De vrouw stuurde foto’s van het diner in 2017 mee als bewijs. De ring is teruggestuurd naar de rechtmatige eigenaar.