Brandweerman zag zijn gehuurde opslagunit Shurgard in vlammen opgaan

De motor van Jurik Pieters (inzet) stond opgeslagen in een unit van Shurgard. Het voertuig kan hij als verloren beschouwen. Ⓒ De Telegraaf / Eigen foto

Zoetermeer - Eigenaren die hun spullen hadden opgeslagen in de ruimte van Shurgard in Zoetermeer, zijn onthutst. Een grote brand op een industrieterrein legde in de nacht van dinsdag op woensdag het gebouw in de as, waardoor ongeveer negenhonderd units werden verwoest.