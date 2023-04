Code geel vrijdagavond in het hele land vanwege onweersbuien

DE BILT - In het hele land geldt vanaf vrijdagavond code geel vanwege plaatselijke onweersbuien. Het KNMI verwacht dat tijdens deze buien zware windstoten kunnen voorkomen van 60 tot 70 kilometer per uur. Ook kan er plaatselijk in korte tijd veel regen vallen en is er een kleine kans op hagel.