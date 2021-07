Groep hangjongeren mishandelt tiener en 43-jarige man in Vondelpark

Binnenland

’Leerling (13) van school in Rosmalen mishandeld door vier leraren’

Een 13-jarige jongen is mishandeld door leraren van zijn school, Hub Rosmalen. Dat zegt zijn oma, bij wie hij woont. „Ze hebben hem met twee man het kantoor in getrokken. Eentje kwam er al bij in de gang, een ander kwam het kantoor binnen.” De leerling zou onder meer in zijn gezicht zijn geslagen. D...