Ollongren: NAVO moet snel beslissen over Finland en Zweden

De landen voldoen aan de criteria. Het zijn democratische rechtstaten, er zijn geen interne conflicten en er is geen corruptie, aldus de minister. Bovendien zijn beide landen lid van de Europese Unie en werken ze al nauw samen met de NAVO. Het zou volgens haar een „logische stap” van beide landen zijn.

Normaliter duurt het wel even voordat een land lid kan worden van de NAVO. De dertig lidstaten moeten zo’n besluit allemaal ratificeren. Ollongren vindt ook dat beide landen snel lid moeten kunnen worden om te voorkomen dat ze in deze tijd van hoog opgelopen spanningen te lang in de wachtkamer van de NAVO moeten zitten.

De premier van Finland verklaarde woensdag op bezoek in Stockholm dat haar land binnen enkele weken een besluit zal nemen over het NAVO-lidmaatschap. Zweden is al 200 jaar neutraal. De regerende sociaaldemocratische partij kondigde deze week aan haar positie over het NAVO-lidmaatschap opnieuw te zullen wegen.