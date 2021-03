Test met vliegende pizza’s

Op een veldje buiten Hadera wordt getest hoe een een groot aantal drones kan opereren in een gezamenlijk luchtruim.

HAIFA - Razendsnel medicijnen, een nieuwe telefoon of een pizza nodig? Drones zullen al in de nabije toekomst vliegensvlug producten bezorgen. Israël hoopt als eerste land regelgeving in te voeren waardoor onbemande koeriersdiensten een vlucht kunnen nemen.