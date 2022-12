Tiener jaar lang met tienduizenden haatberichten bestookt: dader blijkt haar moeder

Kendra Licari zou begin 2021 zijn begonnen met het sturen van haatberichten naar haar dochter en diens klasgenoten. Ze deed dat onder een valse naam en met een gemanipuleerd telefoonnummer. Licari deed het ook voorkomen of haar dochter dreigementen naar klasgenoten stuurde. Daarvoor zou ze speciale software hebben gebruikt.

De dochter en haar vriendje stapten naar de schoolleiding, die vervolgens aangifte deed. Daarna duurde het nog vele maanden voordat de 42-jarige moeder werd ontmaskerd. Volgens de onderzoekers is de onhulde digitale voetafdruk die Licari achterliet ’gigantisch’. De schoolleiding spreekt van een ’schok’ toen bekend werd dat er niet een klasgenoot, maar een ouder achter de dreigementen zat.

Opvallend genoeg was Licari begin 2021 nog actief als basketbalcoach op school. Volgens de autoriteiten werd via een omweg het IP-adres achter de berichtjes achterhaald en werd de moeder zo ontmaskerd. Ze heeft toegegeven dat de berichtjes van haar afkomstig waren, schrijven Amerikaanse media. Het motief is onduidelijk.

Licari is op borgtocht vrij. Ze is aangeklaagd voor stalking. Later deze maand staat ze voor de rechter.