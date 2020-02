’Minister mag vervolging niet meer opdragen’

Aanleiding zijn openbaar gemaakte documenten waaruit blijkt dat toenmalig minister Hirsch Ballin (Justitie) zich in 2008 persoonlijk bemoeide met de besluitvorming van het Openbaar Ministerie om PVV-leider Wilders al dan niet te laten vervolgen. Het gaat om het eerste proces tegen Wilders, onder meer voor diens uitspraak dat de islam een fascistische ideologie is. Het proces eindige in een vrijspraak.

Heroverwegingen

Het OM had in de Wilders’ uitspraken geen strafbare feiten gezien. Maar Hirsch Ballin kwam tot drie keer toe met een onafhankelijk expert om die beslissing te heroverwegen, zo blijkt uit correspondentie tussen het OM en het ministerie van Justitie die Hirsch Ballins opvolger Grapperhaus maandag vrijgaf.

Lees verder onder de foto

Toenmalig minister Hirsch Ballin. Ⓒ ANP

Ook in het tweede proces tegen de PVV-leider, die draait om diens roep om ’minder Marokkanen’, is volgens Wilders sprake van politieke beïnvloeding door een andere voorganger van Grapperhaus, Opstelten. De documenten die nu zijn vrijgegeven, vooral mailverkeer tussen het OM en het ministerie, bieden voor die beschuldiging niet direct bewijs.

Glad ijs

Ambtenaren lijken zich ervan bewust dat zij zich op glad ijs bevinden. Zo schrijft een hoge ambtenaar van het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie naar een collega: „Krijgen we vooraf het requisitoir (de ’pleitnota’ van de officier van justitie tijdens de zitting, red.) vooraf, zoals in de zaak-Martijn? Dat zou ik verstandig vinden. Dan kunnen jij en ...’meelezen’ en waar nuttig opmerkingen doorgeven.” De ander merkt op dat hij dat onverstandig zou vinden. „We moeten niet gaan meeprocederen. Dat doen we in andere zaken ook niet.”

Lees verder onder de foto

D66’er Groothuizen. Ⓒ ANP

Door de aanwijzingsbevoegdheid wordt de minister van Justitie door het Openbaar Ministerie geïnformeerd over voornemen tot vervolging. De minister mag daar volgens die bevoegdheid iets van vinden. „Het zorgt voor betrokkenheid van het ministerie bij individuele strafzaken”, zegt Groothuizen. „Het vergroot de zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak.”