Kamer wil opheldering over windturbinelobby bij RIVM

Woensdag uitte de Universiteit Twente twijfels over de werkwijze van het RIVM, dat volgens wetenschapper dr. Joris van Hoof gebruikmaakt van door de industrie betaalde of beïnvloede studies maar onderzoeken als onafhankelijk presenteert. Volgens onderzoeker Van Hoof heeft het RIVM in haar twee rapporten uit 2017 en 2020 nergens bekendgemaakt „dat het zich baseert op studies waarbij sprake is van belangenverstrengeling”, aldus Van Hoof. „Dat had het wél moeten doen.”

„Het is totaal onwenselijk dat het RIVM invloed verzwijgt”, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. „Maar het is ook zorgelijk dat er blijkbaar onvoldoende onafhankelijke gegevens zijn. Het zou goed zijn als de regering hier een bespiegeling op geeft.”

Hoewel het RIVM de eigen methode verdedigt, klinken er ook bij coalitiepartij VVD zorgen.„Windmolens op land kunnen er alleen staan als het veilig is voor omwonenden en als er draagvlak is. Die veiligheid moet onafhankelijk worden vastgesteld”, zegt VVD-Kamerlid Silvio Erkens. „Mensen moeten de conclusies kunnen vertrouwen. De gang van zaken die nu naar buiten is gekomen, is zorgwekkend.”

Het valt Erkens bovendien op dat de afstandsgrenzen voor turbines in ons land haaks staan op normen in andere Europese landen, die op veel grotere afstand van huizen moeten staan. „In Nederland hebben we de windmolennormen gewoon niet goed geregeld en dat moet zo snel mogelijk veranderen”, zegt hij. Er ligt al een motie die oproept tot onafhankelijk onderzoek, maar Erkens dient ook samen met SP’er Leijten nadere Kamervragen in.

’Pijnlijk’

Voor JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans is het onderzoek van de Universiteit Twente koren op de molen. Hij waarschuwt al langer voor negatieve effecten van turbines op land. „Het wordt steeds pijnlijker met de groene agenda. Windturbines kosten ons miljoenen, leveren nauwelijks energie, bederven ons uitzicht en zijn een regelrechte nachtmerrie voor omwonenden. Uit onderzoek bleek al dat veel bewoners stress en slaapproblemen ondervinden. Het is een patroon van grote miljardenverslindende beleidsbeslissingen die gemaakt worden op basis van onjuiste of gemanipuleerde gegevens.” Eerdmans heeft een debat aangevraagd.