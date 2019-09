200 man in actie tegen proeven op penseelapen

Archieffoto van een penseelaap. Ⓒ Archief De Telegraaf

RIJSWIJK - In Rijswijk (Zuid-Holland) hebben ongeveer tweehonderd dierenrechtenactivisten gedemonstreerd tegen proeven op penseelapen in het apentestcentrum BPRC. Ze liepen in optocht van een winkelcentrum naar het pand van BPRC, met spandoeken met onder meer de tekst ’Sluit de apenhel van Rijswijk’.