Lange files door regen en windstoten: ’Werk thuis’

Door de omstandigheden krijgt het verkeer met veel vertraging te maken. „Wij adviseren thuis te werken als dat mogelijk is, zo is het minder druk voor de mensen die de weg op moeten”, meldde Rijkswaterstaat donderdag in alle vroegte op Twitter.

Vooral in het zuiden van Nederland is het drukker op de wegen dan normaal gesproken op donderdagochtend, meldt de ANWB. In 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, was het gemiddelde in januari 370 kilometer file.

Onder de rivieren

De drukte komt vooral door het slechte weer onder de rivieren. Daar regent en waait het hard. Een ANWB-woordvoerder zegt dat er hier en daar een ongeluk is, maar dat ook de normale files langer zijn dan gebruikelijk.

De piek ligt op donderdag meestal tussen 08.30 en 08.45 uur.

Omdat het op donderdagen altijd al druk is op de wegen, wordt weggebruikers die niet in lange files willen terechtkomen geadviseerd ’een andere keuze te maken’.

De drukste ochtendspits van dit fileseizoen was op 17 november, toen er op het hoogtepunt 972 kilometer file stond.

Tekst gaat verder onder de video.