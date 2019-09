Dodental busongeluk Marokko loopt op

De slachtoffers zaten in een bus die op een brug door het wassende water werd meegesleurd. Dat gebeurde in een vallei bij het stadje Errachidia in het oosten van het land.

Marokko is deze zomer regelmatig getroffen door hevige stormen die gepaard gaan met overstromingen in het bergachtige binnenland. In augustus kwamen acht mensen om het leven door een vloedgolf op een voetbalveld bij de stad Taroudant. Een maand eerder stierven vijftien mensen bij Marrakesh na een aardverschuiving die werd veroorzaakt door een vloedgolf.

