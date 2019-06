Schademeldingen aardbeving naar 4474

Ⓒ ANP

GRONINGEN - Het aantal schademeldingen na de aardbeving van 22 mei bij het Groningse Westerwijtwerd is opgelopen tot 4474. Het aantal meldingen is de afgelopen paar dagen fors toegenomen. Mogelijk heeft dat te maken met het debat van dinsdagavond in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen.