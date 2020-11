Blunder: hondenkooi pal voor oorlogsmonument

Hondenbezitters in Leidschendam liggen al enige tijd in de clinch met de gemeente. De baasjes willen hun viervoeters los laten lopen in hun geliefde park, terwijl PvdA-wethouder Stemerdink de vermeende overlast met een hek van 30.000 euro wil ’tackelen’.

Nu na een aantal gevoerde rechtszaken de kooi er lijkt te komen, dient zich volgens de Vereniging Vrienden Sijtwendepark een nieuw probleem aan. Uit tekeningen blijkt namelijk dat het omheinde losloopgebied is ingetekend op nog geen drie meter afstand van het oorlogsmonument.

Dit betekent volgens bewoners dat op 4 mei, tijdens Dodenherdenking, aanwezigen tegen een hek aan moeten kijken. „Een blunder van de eerste orde”, stellen omwonenden Marten Koen en Jan Jaap Kwant. „Het symbool van onze vrijheid komt straks pal tegenover het symbool van de beperking te staan!”

Het Veteranencomité Leidschendam-Voorburg is onaangenaam verrast dat er een kooi bij het oorlogsmonument is gepland. „Wij zijn hier niet van op de hoogte, maar gaan dit uitzoeken. Als blijkt dat dit klopt, dan kan ik me voorstellen dat wij hier wel wat van vinden”, zegt voorzitter Leen van der Biessen.

De fractie GBLV/Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg is geschrokken van het plan en stelt dat dit ’achter de tekentafel bedacht moet zijn’.

„Hieruit blijkt klip en klaar dat het klopt wat wethouder Stemerdink zelf zegt. In dit participatieproces is alles misgegaan wat er mis kón gaan”, zegt raadslid Monica Vélu.

De fractie gaat het hek, waardoor driekwart van het huidige losloopgebied wordt verkleind, opnieuw op de agenda zetten.

De gemeente laat weten dat het hek maar een beperkte hoogte heeft en wordt voorzien van een esdoornhaag.

„Met de plaatsing en inrichting van het park is rekening gehouden met de ceremonie die op 4 mei in het park wordt gehouden”, aldus wethouder Stemerdink.