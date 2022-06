Nederlandse wegen lopen vol in aanloop naar Pinksteren

DEN HAAG - De Nederlandse wegen lopen vrijdagmiddag vol in de aanloop naar het pinksterweekeinde. De ANWB meldde omstreeks 16.15 uur bijna 800 kilometer file in het land. Dat is veel meer dan gebruikelijk op de vrijdagmiddag, aldus een woordvoerster.