Geen cel voor ouders Belgische dreumes die van hun drugs snoepte, mits ze hun leven beteren

Binnenland

Advocaat: Ahmet G. stomverbaasd dat hij ’most wanted’ is

De crimineel en verdachte in een groot drugs- en geweldsonderzoek Ahmet G. (59) uit Amstelveen zegt stomverbaasd te zijn over het feit dat hij op de internationale opsporingslijst is gezet. „Wij hebben niets van politie of justitie gehoord”, zegt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers.