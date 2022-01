Nog een kind (4) in Spanje overleden nadat springkussen de lucht in vliegt

Het springkussen werd op dinsdag 4 januari op een kerstmarkt in Mislata, een gemeente aan de rand van de Spaanse stad Valencia, door windvlaag weggewaaid. Verschillende kinderen vielen op de grond en raakten gewond.

Negen kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, twee van hen in ernstige toestand. Een achtjarig meisje overleed de volgende dag aan haar verwondingen. Een tweede meisje van 4 is deze week overleden.

Organen

De vader van het 4-jarige meisje deelde op Twitter een video van haar. Hij schreef dat ze een glimlach had ’die niet zal verdwijnen’.

„Ik neem op een tragische en oneerlijke manier afscheid van de wereld”, schreef hij op Twitter, sprekend namens zijn dochter, die Vera heette.

Haar organen worden gedoneerd, laat hij weten: „Aan vijf kleine vrienden die ik wil helpen. Wees net zo gelukkig als ik ben geweest.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

De ouders van het eerste overleden meisje, genaamd Cayetana, zijn een juridische procedure gestart. Zij zijn ervan overtuigd dat de dood van hun dochter voorkomen had kunnen worden, aldus Spaanse media. Hun zoon zat op dat moment ook op het springkasteel, maar raakte niet zwaargewond.

„Als vader weet ik niet wat ik moet zeggen, alleen dat het leven soms zo oneerlijk kan zijn. Geen vader of moeder is voorbereid op dit soort situaties of op het omgaan met deze enorme pijn”, zei Cayetana’s vader, in een brief gepubliceerd in een Valenciaanse krant.

Hij beschreef haar als „het zonnetje in het huis”, en gaf toe dat ze nog niet de moed hebben gehad om haar slaapkamer binnen te gaan.

De stad kondigde na het incident een periode van officiële rouw aan tot vrijdag 7 januari.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ⓒ EPA

Onderzoek naar springkastelen

De gebeurtenis komt enkele weken nadat zes kinderen omkwamen toen een windvlaag een springkasteel 10 meter de lucht in joeg in Australië. Naar aanleiding van deze tragedie, die nog steeds wordt onderzocht, werd opgeroepen tot een betere regulering van de veiligheidsnormen voor springkastelen.