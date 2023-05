Premium Het beste van De Telegraaf

Tijd dringt voor onderhandelingen over schuldenplafond Biden op ramkoers met Republikeinen, VS dreigt wanbetaler te worden

President Joe Biden

Washington - Een pokerspel op het scherpst van de snede, met de Amerikaanse, maar ook de wereldeconomie als inzet. President Biden zal maandag weer aanschuiven voor onderhandelingen met Kevin McCarthy, de leider van het Huis van Afgevaardigden, in een poging te voorkomen wat in bijna 250-jarige geschiedenis van de VS nog nooit eerder gebeurd is, namelijk dat de Verenigde Staten niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, een ’debt default’. De tijd begint te dringen.