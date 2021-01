Jongen (12) neergestoken in VK, 14-jarige zit vast

De jonge hoofdverdachte verscheen in een wit Adidas-shirt per videolink in de rechtszaal van Lincoln, schrijft The Daily Mail. Hij liet zich alleen horen om zijn identiteit te bevestigen.

Roberts bleek te zijn doodgestoken in zijn nek, borst en buik, vlak bij zijn huis in de buurt van het plaatsje Boston. Zijn lichaam werd 12 december gevonden. De 14-jarige jongen werd ervan verdacht hem te hebben omgebracht en zit sindsdien vast.

Roberts, een middelbare scholier, stierf twee dagen voor zijn verjaardag. De rouwende vader roept op geen conclusies te trekken voor het politieonderzoek voorbij is. „Oordeel niet voor we de waarheid weten. Herinner Roberts met bloemen en een glimlach.”