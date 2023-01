Sportschool heeft geen zin in ’nieuwjaarssporters’ en weigert nieuwe lidmaatschappen op 1 januari

„Wij spreken geen januari”, staat in hoofdletters gekalkt op een flyer. Gevolgd door de tekst: „Het ligt niet aan jou, het is januari”, op Twitter.

Equinox is van mening dat januari „een fantasie is die bij je thuis wordt bezorgd in een pastelkleurige doos. Je bent zelf geen nieuwjaarsvoornemen. Je leven begint niet aan het begin van het jaar. En dat is ook niet waar Equinox om draait”, zo valt te lezen.

Het statement, dat door veel mensen op sociale media als zeer ’krachtig’ werd bestempeld, duurde overigens niet lang. Nieuwe leden waren op 2 januari namelijk wél welkom.

De zogenaamde ‘We Don’t Speak January’-campagne duurde dus slechts één dag, maar zorgt daardoor alsnog voor veel ophef. Veel mensen vonden het stoer. Aan je gezondheid hoor je inderdaad niet pas vanaf het nieuwe jaar te werken, klonk het.

Maar mensen vonden het ook onbegrijpbaar dat een sportschool geen steunt biedt aan mensen die hun gezondheid willen verbeteren. Ook zouden mensen zich een ’loser’ hebben gevoeld door de campagne.