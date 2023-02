Tak van Amerikaanse politiedienst slachtoffer van ’enorme’ hack

De Marshals Service is, net zoals bijvoorbeeld de FBI, een federale politiedienst. Marshals arresteren verdachten en nemen onder meer bezittingen van criminelen in beslag. Een woordvoerder van de dienst meldt dat gevoelige informatie is getroffen door de cyberaanval, die anderhalve week geleden werd uitgevoerd maar maandag door NBC News naar buiten werd gebracht.

Er is een onderzoek ingesteld naar de cyberaanval. Vaak willen criminelen met een aanval met ransomware losgeld, waarna bedrijven de gegevens terugkrijgen. Het is niet bekend of dat hier ook het geval is.