Rutte: ’Versoepeling voor kerst met deze cijfers lastig’

„De cijfers lopen al een paar dagen weer op. Dat is niet hoe je het wilt hebben”, zegt de premier. Het is volgens hem nog te vroeg voor harde conclusies. Hij roept iedereen op om zich aan alle regels te houden. „Dan kan er misschien weer iets in december, en misschien iets met een plusje met kerst en oud en nieuw.”

Vaccineren

Tijdens de partijbijeenkomst, vanwege corona in de vorm van een tv-talkshow vanuit de Marinierskazerne in Ede, werd veel gesproken over vaccineren. De VVD ligt bij meerdere politieke partijen onder vuur vanwege het nadenken over een indirecte vaccinatieplicht. CU-leider Gert-Jan Segers heeft het zaterdag ’niet-liberaal’ genoemd.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt de discussie over wel of niet vaccineren „bizar.” Hij wil geen verplichting, maar kan wel ’begrijpen’ dat iemand die een evenement organiseert zelf besluit om alleen mensen toe te laten die zijn ingeënt.

„We zouden de wetenschap op de knieën moeten danken dat het er is en ervoor in de rij moeten staan”, zegt Dijkhoff. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) vindt dat het debat niet moet worden versmald tot de vraag ’wel of niet verplichten?’ Zelf zegt de bewindsvrouw: „Kom maar hier met die naald.”

Kritiek op linkse koers

In het ’praatprogramma’ ging het ook nog over het verkiezingsprogramma van de VVD. Het Rotterdamse raadslid en ’presentator’ Vincent Karremans vroeg Dijkhoff naar kritiek over de linkse koers van de partij. „Ik kreeg zelfs een felicitatie van de SP-fractievoorzitter in Rotterdam.”

Klaas Dijkhoff aan het woord tijdens een VVD-congres. Ⓒ ANP/HH

Dijkhoff denkt dat het wel meevalt en grapt: „Voor iedere stap die wij naar links zetten, zetten zij er drie naar links.” Volgens de vertrekkend fractieleider zit de VVD rechts van het midden. „Er zullen verkiezingsprogramma’s zijn geweest waar we economisch rechtser waren en weer linkser op migratie dan nu.”

Volgende maand is er weer een digitale partijbijeenkomst. Dan mogen de leden meebeslissen over de inhoud. In de eerste week van december presenteert de VVD haar kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.