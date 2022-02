Premium Het beste van De Telegraaf

Gebroken gezinnen na traumatiserende reis bij Poolse grens

Door Silvan Schoonhoven

Aan de Oekraïense kant lopen de wachttijden tot een halve dag of meer voordat vluchtelingen bij de Poolse grens aankomen. Ⓒ Rias Immink

Hrebenne - Met duizenden komen vluchtelingen de grens over tussen Oekraïne en Polen. Aan de Oekraïense kant lopen de wachttijden tot een halve dag of meer. De VN verwacht een stroom van miljoenen mensen die het geweld in Oekraïne ontlopen. Maar zonder de mannen in de strijdbare leeftijd, die moeten meevechten tegen de Russische invasie.