Onderzoeksraad: fatale giekbreuk bij Terschelling kwam door houtrot

De OVV heeft eerder dergelijke ongevallen onderzocht. Op 21 augustus 2016 en op 20 maart 2019 kwamen er in totaal vier mensen om het leven doordat een gedeelte van de mast afbrak en op hen terecht kwam. In beide gevallen braken deze af, doordat ze waren aangetast door houtrot.

Het onderzoek naar de giekbreuk van het schip bij Terschelling betreft een opvolgingsonderzoek. „In het opvolgingsonderzoek wordt nagegaan in hoeverre er lessen kunnen worden geleerd en wat er nodig is om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.”

Bij het ongeluk bij Terschelling kwam de 12-jarige Tara om het leven. Ze zat in de tweede klas van het vwo. Haar school Dalton Den Haag maakt al een jaar of dertig zeiltochten op de Waddenzee, vaak met dezelfde schippers. Op woensdag 31 augustus waren de leerlingen met in totaal zeven schepen op weg naar de Waddenzee. Rond het middaguur brak plotseling de giek van het schip waar het meisje met ruim tien klasgenootjes op zat.