Meisje brengt briefje naar school en leidt politie naar lichaam van broer in vriezer

Dit meldt de politie van Las Vegas aan NBC News. De moeder had een briefje meegegeven aan haar dochter zodat zij deze aan haar basisschoolleerkrachten zou geven. De school schakelde direct de politie in. „Op het briefje stond duidelijk dat de vrouw tegen haar wil werd vastgehouden”, aldus Ray Spencer van de Las Vegas Metropolitan Police. „Ze verklaarde ook dat ze niet wist waar haar jongste kind was. Ze had hem niet meer gezien sinds 11 december.”

In een vriezer in de garage van het huis vond de politie het lichaam van het jongetje. De vriend van de moeder is de 35-jarige Brandon Toseland en is niet de vader van haar kinderen. „Hij had haar verboden het huis te verlaten of in de garage te gaan”, zeggen de autoriteiten.

’Dacht dat het al te laat was’

Tegenover verschillende Amerikaanse media verklaart de moeder dat ze meerdere keren aan haar vriend had gevraagd waar haar zoontje was. Maar ze dacht dat het al te laat was. „Ook zegt ze misbruikt te zijn door haar vriend”, aldus Spencer.

Woensdag stond Toseland voor de rechter in Las Vegas omdat hij wordt aangeklaagd voor moord en ontvoering. Volgens NBC News beval de rechter dat hij in hechtenis moest blijven tot de volgende zitting.