OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 486 van de invasie LIVE | Burgemeester van Moskou roept inwoners op: 'Blijf thuis'

Ⓒ ANP / Anadolu Agency

Rusland is in opperste staat van paraatheid na het nieuws dat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin wordt vervolgd voor muiterij. De Wagner-baas zou zich tegen Moskou hebben gekeerd en met zijn huurlingenleger Rusland binnen zijn getrokken. In Moskou is de noodtoestand uitgeroepen. Kiev kijkt mee naar de chaotische situatie in het buurland, waar Russische militairen worden gestationeerd bij overheidsgebouwen. Volg hier de laatste ontwikkelingen.